Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezaları verildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi tarafından 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a puan silme cezaları verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.