Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 31 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."