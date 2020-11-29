Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavisi süren oyuncumuz, yapılacak özel maskeyle çalışmalarına devam edebilecektir." denildi.

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