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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi! - Futbol Haberleri

        Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi!

        PFDK, Yeni Malatyaspor'a takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolay 3 puan silme cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:38
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        PFDK'dan hükmen mağlubiyet kararı!
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        PFDK, Yeni Malatyaspor'u Siltaş Yapı Pendikspor maçına çıkmadığı için 3-0 yenik saydı ve 3 puan silme cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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