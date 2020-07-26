Süper Lig'de sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor, Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde üç sezon tutunabildi.
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'de yükselen sarı-siyahlı ekip, önceki yıllarda yakaladığı başarılı grafiğin bu sezon çok uzağında kaldı.
Süper Lig'deki ilk yılı olan 2017-2018 sezonunu 10. sırada tamamlayan Malatya temsilcisi, geçen sezonu ise 5. sırada bitirdi. Geçen seneki başarısıyla bu sezon başında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlı takım, sezonun ilk yarısında Avrupa macerasına, dün ise lige veda etti.
Yeni Malatyaspor, sezon başında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını 1-0 yenmesine rağmen ilk müsabakadaki 3-1'lik yenilgi nedeniyle Avrupa'ya veda etmişti.
İKİNCİ YARI ERİDİ
BtcTurk Yeni Malatyaspor, ilk yarıda topladığı 24 puana rağmen ligde kalmayı başaramadı.
Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan Malatya temsilcisi ilk yarıda 6'şar galibiyet ve beraberlik, 5 yenilgiyle 24 puan topladı.
Devre arasında Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğü Kemal Özdeş'in getirildiği Yeni Malatyaspor, büyük bir düşüş yaşadı. Özdeş yönetiminde çıktığı 5 müsabakada galibiyet alamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'a emanet edildi.
Yeni Malatyaspor'a tecrübeli teknik adam da çare olamadı. Süper Lig'de Karaman idaresinde 11 maça çıkan Doğu Anadolu ekibi, yine aradığını bulamadı.
Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman döneminde 2'şer galibiyet ve beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı.
Malatya ekibi, ilk yarıda topladığı 24 puana karşı, ikinci yarıda ise 8 puan hanesine yazdırabildi.
RAKİPLERİNE PUAN KAPTIRDI
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de kalma yarışındaki rakipleri Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor gibi takımlara kaybettiği puanlarla ligde tutunamadı.
Malatya temsilcisi küme düşme hattındaki 6 rakibine karşı ilk yarıda iyi bir performans gösterirken ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla ligden düşmeye davetiye çıkardı.
Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor'u yenen sarı-siyahlılar, Gençlerbirliği ile berabere kalırken Çaykur Rizespor'a ise mağlup oldu.
Malatya ekibi, ikinci yarıda ise söz konusu takımlarla oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.
MKE Ankaragücü, Denizlispor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan Yeni Malatyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı.
3 SEZONDA 5 HOCA
Malatya ekibi, üç sezon geçirdiği Süper Lig'de 5 teknik adama görev verdi.
Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonuna Ertuğrul Sağlam ile çalışan sarı-siyahlılar ardından Erol Bulut ile söz konusu sezonu kapattı. 2018-2019 sezonunda da Erol Bulut ile yola devam eden Malatya ekibi, 2019-2020 sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalıştı.
Sezonun ikinci yarısına Kemal Özdeş ile yola devam eden Malatya temsilcisi, 5 maça çıkıp galibiyetle tanışamadığı Özdeş ile de yollarını ayırıp teknik direktörlük koltuğunu Hikmet Karaman'a emanet etti.
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