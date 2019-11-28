Yeni Malatyaspor'da istifa

İHA

Bugün son kez Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerine gelen Ali Karadeniz, burada Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve futbolcularla vedalaştı. İstifa nedeninin ailevi nedenlerden dolayı olduğunu açıklayan Karadeniz, bu ayrılışın elbette bir veda olmadığı belirterek, "Acı tatlı birçok anı biriktirdiğim bu onurlu görevi bana laik görüp bugüne kadar desteklerini bir gün bile eksik etmeyen başta sayın başkanım Adil Gevrek olmak üzere eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerimize, her an bir abi maneviyatı ile yanımda olup, güç veren perdenin arkasında ki asıl ve samimi kahraman Ali Ravcı hocama, birçok sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz ekip arkadaşlarıma, fikir ve önerileriyle katkı sağlayan camiamızın değerli insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.