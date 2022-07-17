Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyasporun olağanüstü seçimli genel kurulu Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyasporun olağanüstü seçimli genel kurulu Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Başkanlığa seçilen Hacı Ahmet Yamana (sağda) mazbatası verildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyasporun olağanüstü seçimli genel kurulu Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa seçilen Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri fotoğraf çektirdi.