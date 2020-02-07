TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün düzenlediği basın toplantısında Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine dair sözleri dikkat çekmişti. Özdemir, "Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra, Yeni Malatyaspor ertesi sabah tüm takım neden Antalya'ya gitti? Neden Malatya'da kalmadı? Size o açıklamayı yapan kulüp başkanımıza sorun, 'Niye Malatya'dan takımı Antalya'ya götürdün?' diye. Lütfen çıkınca Sayın Adil Gevrek'e sorun, çok güvenliyse kendi futbolcuları mı gitmek istedi Antalya'ya, onlar mı gitmek istedi?" demişti.

GEVREK, HABERTÜRK'E AÇIKLADI, TAKIM MALATYA'DAYDI

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e 27 Ocak Pazartesi günü açıklamalarda bulunurken maçın ertelendiği cumartesi günü takımın Antalya'da olduğuna dair iddialarla ilgili "Takım cumartesi günü Malatya'daydı. Ertelendikten sonra izin verdik. 'Madem bir şey yoksa maçı niye ertelediler?' dediler. Bu yüzden Antalya'ya götürdük. Çünkü onlar da panik yaptılar. Trabzonsporlu oyuncular da korkabilir. Bunlar insan. Biz 'Niye korkuyorlar?' demiyoruz. Ama bu şekilde, TFF'nin böyle bir şey dememesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Malatyaspor'un erteleme kararı sırasında kentte olduğu ortaya çıkarken konu hakkında açıklamalar gelip gelmeyeceği merak konusu.