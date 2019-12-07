07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lider Sivasspor ligin 14. haftasında oynanan mücadelede, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Konuk ekip 26. dakikada Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikada Mert Hakan Yandaş skoru 2-0'a getirdi. 37. dakikada Guilherme farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk 45 dakikada bu sonuçla tamamlandı. 54. dakikada Emre Kılınç, Sivasspor'u 3-1 öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda başkan gol olmadı ve Sivasspor sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu. 6'da 6 yapan Yiğido bu sonucun ardından 30 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 5 haftadır kazanamayan Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
HAKAN ARSLAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan Sivasspor'da sarı kart gören Hakan Arslan cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
SİVASSPOR'UN SON 6 HAFTADA ALDIĞI SONUÇLAR
Yeni Malatyaspor - Sivasspor: 1-3
Sivasspor - Kasımpaşa: 2-0
Kayserispor - Sivasspor: 1-4
Sivasspor - Konyaspor: 2-0
Denizlispor - Sivasspor: 0-2
Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
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