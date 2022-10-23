Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Barış Başdaş, Awuku, Burak Kavlak, Arda Hilmi Şengül (Dk. 78 Cengizhan Akgün), Jospin (Dk. 70 Mert Miraç Altıntaş), Ogün Özçiçek, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 89 Hüseyin Ekici), Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Haqi Osman

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mihojevic, Arslanagic, Emir Ortakaya, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün (Dk. 59 Yalçın Kayan), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin, Tijanic, Mamah (Dk. 86 Hüsamettin Yener), Ali Akman (Dk. 70 Kvasina)

Gol: Dk. 45+2 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 61 Yalçın Kayan, Dk. 72 Yunus Emre Gedik, Dk. 73 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 83 Emir Ortakaya, Dk. 90+1 Kvasina (Göztepe), Dk. 70 Burak Kavlak, Dk. 72 Awuku (Yeni Malatyaspor)