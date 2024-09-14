Yeni Malatyaspor: 0 - Çorum FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Çorum FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Thomas Verheijdt, Ferhat Yazgan (p), Durel Avounou ve Ahmethan Köse'nin golleriyle kazanan Çorum FK, puanını 6'ya yükseltti. Yeni Malatyaspor ise puan silme cezasından dolayı haftayı -3 puanla kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31'de Thomas Verheijdt, 38'de Ferhat Yazgan (p), 55'te Durel Avounou ve 85. dakikada Ahmethan Köse attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 6'ya yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise puan silme cezasından dolayı -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Çorum FK, evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.