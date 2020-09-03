Yeni Hayat oyuncuları kimler? sorusu bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Eski bir özel kuvvet polisi olan Adem'in hayatının anlatıldığı Yeni Hayat ile ilgili detaylar haberimizde.
YENİ HAYAT 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor!
Adem, Yasemin'den şüphe etmektedir. Bu durum ikili arasındaki gerilim gittikçe artırır. Saklı kalmış gerçeklerin ortaya çıkması uzun zaman almayacaktır.
YENİ HAYAT OYUNCULARI
Serkan Çayoğlu
Melisa Aslı Pamuk
Tayanç Ayaydın
Nilperi Şahinkaya
YENİ HAYAT 1. BÖLÜM ÖZETİ
Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.
Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.
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