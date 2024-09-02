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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem

        Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 01:14 Güncelleme: 02.09.2024 - 01:14
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        Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

        Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

        Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

        Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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