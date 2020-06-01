Yeni ebeveynlerin kaçırmaması gereken 12 an

Çocuğunuzun büyüme sürecinin 12 önemli dönemeç anı var. Doğru zamanı bekleyin, kameraları ayarlayın ve bu büyük anları kaçırmayın.

3 aylıkken kahkahalarla gülmeye başlayacak

İlk ayların bebekler uyur, yemek yer, uyur, altını kirletir, ağlar, uyur… Ancak 3 ila 6 aylıkken espri anlayışı gelişmeye başlayacak. Gördüğü bir şeyi komik bulup gülecek, hatta kahkahalar atacak. Bu aşamada beyin aldığı bilgiyi işleyip cevap olarak bir reaksiyon gösteriyor olacak. Bu aynı zamanda sosyal beyninin geliştiği anlamına gelecek. Komik suratlara, gıdıklanmaya, taklitlere ve pek çok şeye gülme ile cevap verecek. Gülerken ne kadar sevimli olacağını hayal edebilirsiniz.

4-5 aylıkken seslere cevap verecek

Bebekler 4 ila 5 aylıkken sesleri tanımaya başlarlar. Kendilerine seslenildiğini, konuşanın anne veya babası olduğunu anlarlar. Bu aşama bebeğin beynindeki ses merkezinin aktif hale gelmesidir. Sesin geldiği yere doğru dönecek. Bebek önce annesinin sesini ayırabilir. İletişim kurmaya başladığı bu önemli aşamada bebeğinizle bol bol konuşun, şarkılar söyleyin ve sesle olan ilişkisini kuvvetlendirin.

6-8 aylıkken kopyalamaya başlayacak

Dudaklarınızla “O” yaptığınızda bebeğiniz de yapmaya çalışacak, sizi kopyalayacak. Hareketlerinizi, ifadelerinizi ve hatta duygularınızı… Bebeğin beyninde harekete geçen iletişimin bir sonucu olarak hemen her hareketinizi kendisi de yapmayı deneyecek. Anne ve babasının duygusal mimiklerini, hareketlerini kopyalamaya başlayacak. Depresyondaki ve anne babasının iletişim kurmadığı bebeklerde bu süreç yaşanmıyor.

6-10 aylıkken sesler çıkarmaya başlayacak

İlk yaşını yarıladığında bebeğiniz ses çıkarmaya başlayacak. Bunlar konuşmayı öğrenme sesleri olacak. Bu anlamsız heceler bütünü aslında bir dilin nasıl konuşulacağını öğrenme sürecidir. Kendi sesinin kontrolünü nasıl yapacağını ve doğru hecelerle doğru kelimeleri kurmayı öğrenecek. Bazen uzun süre devam eden bu konuşma çabalarını, onunla sohbet ederek destekleyebilirsiniz, şimdilik aynı dili kullanmıyor olsanız da… Soru sorun, cevap isteyin, heceleri değiştirerek tekrar tekrar kelimeler denemeye devam etmesine yardımcı olun.

18-24 aylıkken sıfatları öğrenecek

1 yaş civarı çocuklar artık kelimeler kullanarak konuşmaya başlamış olurlar. Ancak tekli kelimeler, direk amaca yöneliktir. 1,5 yaşına geldiğinde ise artık “kırmızı araba” ya da “sarışın bebek” ifadelerini kullanmaya başlar. Artık objeleri birbirinde ayırabilmektedir, farklarını zihninde görebilmektedir. Kelime haznesi geliştikçe de beyin gelişimi süreci hızlanır.

18-24 aylıkken bezini çıkartmaya başlayacak

Belki düşününce o kadar güzel bir fikir gibi gelmeyebilir ama aslında çocuğunuzun gelişimindeki en önemli dönemeçlerden biri olacak. Bezini çıkartıp çıplak gezmeye başlayacak. Bu aşama onun bezden kurtulmaya başlamasının ilk adımı… Doğduğu günden beri var olan beziyle vedalaşmaya hazırlanıp artık bebeklikten çocukluğa giden ilk aşamaya hazır olduğu gün olacak. Bir başka deyişle bez masraflarından kurtuluyorsunuz…

2-3 yaşında başkalarını önemsemeye başlayacak

Yere düşen arkadaşını kaldırmak, hasta olan biriyle ilgilenmek gibi empati ve karşı duygular geliştirmeye başlayacak. Duyguların farkına varmaya başlayacak. Karşısındaki insanların durumuyla ilgilenecek. Diğer çocukların duygularını anlayacak ve konuşurken üzüntü, mutluluk, heyecan gibi kelimeleri kullanacak.

2,5-3 yaşında artık sizin gibi yürüyor olacak

Çocuklar ilk yürümeye başladıklarında ayaklarının hareketleri dengesiz olur. Ancak 2,5 ile 3 yaşına geldiğinde artık motor becerileri gelişmiş olacak. Koordinasyonunu tamamlamış, dengesini kurmuş ve üst bedeniyle alt bedeni arasındaki hareketi tamamlayacak. Daha uzun yürüyüşler yapıp önündeki engellere karşı daha dikkatli olacak. Merdivenleri tek başına çıkacak. Birlikte yürüyüşe çıkmak da onun bu gelişimini destekleyecek.

3-4 yaşında geçmişi hatırlamaya başlayacak

Çocukların hatırları genelde büyük duygular ile birlikte hafızaya alınır. Ancak 3 yaşından sonra anı biriktirmeye başlayacak. Yaşamış olduğu olayları hikaye olarak anlatabilecek, hafızası gelişecek. Bu aşama beyindeki aktif öğrenme sürecinin başlamasıdır. Detaylar biraz bulanık olabilir ama genel olayı hatırlayabilecek. Bu yaştaki çocuklarda geçmiş her zaman dündür, zaman kavramı henüz yerleşmemiştir. Size bir olayı anlattığında detaylarını söyleyerek hafızasını geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. Fotoğraflara bakabilir, sorular sorarak hatırlamasını sağlayabilirsiniz.

3-5 yaşında küçük yalanlar söyleyecek

3 yaş itibariyle çocuklar yalan söylemeyi keşfederler. Sebep üretmek, gerekçe bulma ihtiyacı ile bir cevap geliştirme sürecinin sonucudur. Genelde zararsız olan bu yalanlar asında başını belaya sokmaktan kaçınmak içindir. “Ben yapmadım” gibi basit yalanlara karşı aşırı tepki vermekten kaçının. Uzun uzun yalanın zararlarını anlatmak da fayda sağlamayacaktır. Ancak çok sevdiği bir şeyden, tatlı hakkından ya da oyuncağından mahrum kalırsa yalan söylemenin bir sonucu olacağını öğrenecektir.

4 yaşında ritmi yakalayabilecek

Çocuklar el çırpmak gibi hareketleri rastgele yaparlar. Ancak 4 yaşına geldiklerinde artık dinledikleri müzikle ellerini çırparken ritmi yakalamaya başlarlar. Bu gelişim sürecinde önemli bir aşamadır. Konsantre olma, göreve odaklanma ve örüntüyü öğrenme becerilerinin geliştiği anlamına gelir. Ayrıca koordinasyon yeteneği de güçlenmiştir. Çocuklara bu yaştayken müzik dinletip el çırparak ritmi yakalamalarını sağlamak aynı zamanda matematik ve dil bilgisini öğrenme yetilerini de geliştirmeye yardımcı olur. Bu yaşlar için uzmanlar vurmalı çalgıları tavsiye ediyorlar.

3-5 yaşında kendisi giyinmeye başlayacak

Çocukların gelişimindeki en önemli dönüm noktalarından biri kendi başlarına giyinmeleridir. Bu özgür irade ve seçim yapmak anlamına gelir. Motor becerilerinin dengeyle bir araya gelmesidir. Düğme ilikleme, fermuar çekme, ayakkabı bağlama, pantolon giyme gibi oldukça zor hareketleri 4 yaşından itibaren başarabilmektedir. Kıyafet seçimini yaparken ilk başlarda uyum sorunu yaşayabilir, giyinme süresi uzayabilir, sabırlı olarak onun kendi başına yapabilmesine izin verip bu önemli aşamayı geçtiği önemli ana tanıklık edebilirsiniz.