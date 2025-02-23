SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu, Nazan olay çıkartacak korkusuyla yaşarken Filiz, Gülnaz’la birlikte Nazan’a karşı planlar yapıyor. Ayça, Hakan’ın gitmemesi için Hasan’dan yardım istiyor ve Hakan’ı kaçırıyor. Gelin ve görümcenin giriştikleri planlar ellerine yüzlerine bulaşıyor. Nazan, Karsu’ya karşı Bora’yı kışkırtıyor. Şimdi, inanma sırası Bora’ya geçiyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

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Sandık Kokusu’nun 47. Bölüm 2. Tanıtımı;

'SANDIK KOKUSU’NUN 46. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin ekrana gelen bölümünde, Karsu ve Bora’nın düğününe bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Çağla, Bora’yla 3 yıldır birlikte olduklarını ve 2 yaşındaki çocuğunun Bora’dan olduğunu iddia etti. Bora, Çağla’nın söylediklerini yalanlasa da Karsu’nun gözlerinden hissettiği hayal kırıklığı okunuyordu. Bora ise kendisini aklamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için DNA testi yaptıracağını söyledi. Nazan, yeğeni Ziya ile Ayça’yı birbirine yakıştırdı ve yemeğe çıkmaları konusunda aracı oldu. Hakan’ı unutmaya çalışan Ayça, randevuyu kabul etti. Ayça’nın hayal ettiği adamdan çok farklı olan Ziya ile yemeği, Hakan’ın eski arkadaşı Burcu ile restorana girmesiyle daha da komik bir hale geldi. Kıvanç, kulübü devredip avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Bunu duyan Irmak, çok duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bölüme damgasını vuran final sahnesinde ise Nazan’ın Çağla’yı para karşılığı tuttuğu ve DNA testiyle oynayarak çocuğu Bora’nın çocuğu olarak göstereceği ortaya çıktı. Nazan’ın bu hamlesiyle Karsu’dan kurtulmayı amaçladığı öğrenildi. Karsu’nun tüm bu planlardan haberi olup olmayacağı ve Nazan’ın amacına ulaşıp ulaşamayacağı ise izleyiciyi merak içinde bıraktı.

'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Pamir Pekin (Hakan) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.