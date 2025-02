Yeni bir model üzerine çalışıyor

Yönetmen - yapımcı Erdal Murat Aktaş, 'Sarıl Bana Ruhum' ve ünlü ressam Pablo Picasso’nun hayatından esinlenerek çekeceği 'Picasso’yu Sevmek'in hazırlıklarını sürdürüyor. Aktaş, diğer yandan geliştirdiği 'Share it Own It' adlı iş modeli Avrupa Birliği ve İspanya’dan onay aldı. Bu model sayesinde Türk dizileri ve filmlerinin dünya genelinde daha çok izlenmesi planlanıyor.

Bu modelin; 2025'te 2 dizi ve bir sinema filmiyle hayata geçirilmesi planlanıyor

REKLAM advertisement1