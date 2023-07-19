'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' açıldı

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İnsan, doğa, göç, doğal afet ve iklim sorunlarına sanatın gücüyle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' adlı sergi; Kalyon Kültür Nişantaşı Taş Konak’ta açıldı.

İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleşen sergide; pentür, heykel, seramik gibi geleneksel sanat temsillerinin yanı sıra kolaj, video, dijital sanat ve ileri dönüşüm uygulamalarının yer aldığı çağdaş tekniklerle de sanatın sınırları zorlanıyor. Sanatçıların birbirinden habersiz olarak ürettiği ve tek bir hikâyede buluştuğu eserler hem anlatım dilleriyle hem de kullanılan teknikleriyle sanatta çok sesliliğin imzasını taşıyor. Farklı perspektiflerden hareket eden sanatçılar eserlerinde; kent imgesi, çevre kirliliği, teknolojik gelişme ve doğal kaynakların tüketimi gibi konulara vurgu yapıyor. REKLAM

Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın küratörlüğünü üstlendiği 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisi, 23 sanatçının, 47 çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

"3 YILI GERİDE BIRAKTIK" Serginin açılış davetinde konuşan Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu: "Geçmişe vefa geleceğe değer" misyonu ile yola çıktığımız Kalyon Kültür’de 3 yılı geride bıraktık. Kalyon Vakfı olarak tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık. Kalyon Kültür; Kalyon Vakfı’nın şehre vefa misyonuyla hayata geçirdiği bir sosyal sorumluluk projesidir. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak ‘İyilik İçin Sanat Derneği’ ile birlikte daha iyi bir dünya kurma hayaline destek veriyoruz. Biliyoruz ki sanat insanlar arasında köprüler kurar, toplumları dönüştürme gücüne sahiptir. Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız, onu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak öncelikli sorumluluğumuzdur. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. REKLAM

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora sergiye dair şu ifadelere yer verdi: 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler', yirmi üç sanatçının kırk yedi eserinin yer aldığı karma bir sergi. Sergimiz, iklim değişikliği, pandemi, göç gibi konuların, her birimizin kişisel deneyimleriyle nasıl kesiştiğini keşfetmemize yardımcı olmayı hedefliyor. Bu keşif sürecinde, izleyicileri iç dünyalarında bir yolculuğa çıkarmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacını taşıyoruz. Sergiye gelen herkesin, bu eserlerin rehberliğinde kendi düşüncelerini keşfetme fırsatını elde etmelerini umuyoruz.

REKLAM Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne olan inançları ile projelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt ise “Hayata geçirdiğimiz projelerimizle birçok genç sanatçıyı destekleme fırsatı bulduk. Bizim amacımız, sanatın daha geniş kitlelere yayılması için projeler üretmek ve genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine katkıda bulunmak. Bunun için de kurumlarla yapılan iş birliklerini çok önemsiyoruz. Her kurumun birbirinden farklı etkin iş ve ilişki ağları var. 'Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler' sergisi kapsamında iş birliği gerçekleştirdiğimiz Kalyon Kültür, etki alanı büyük ve geniş kitlelere ulaşan güçlü bir kurum. Bu nedenle projenin ve sanatçıların görünürlüğüne ciddi anlamda katkı sağlanacak. Bu zamana kadar farklı projelerimizde yer almış birbirinden kıymetli sanatçılarımızın eserleri ile oluşturulan bu sergiyi, merkezi konumu ve tarihi yapısıyla dikkat çeken Nişantaşı Taş Konak’ta gerçekleştirmekten dolayı da son derece mutluyuz. Bu vesile ile de Kalyon Kültür’e değerli iş birliği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar (alfabetik sırayla): Asiye Yüce, Alla Güner, Artagan Pektaş, Cengiz Üstün, Dilan Kapar, Elvan A. Güven, Gonca Göde, Gülçin K. Nevruz, Gülin Meşe, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Melek Kaya, Nida Nur Erdoğan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Rabia Yıldırım, Seher Bedia Yılmaz, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Uygar Eren Kurt, Zeynep Yazıcı.