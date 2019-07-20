Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre yeni Askerlik Yasası, bedelli ücretinin memur maaş katsayısına göre hesaplanmasını öngörüyor. Yasa çıktığında ilk bedelli ücreti 31 bin lira olarak ilan edilmişti. Bedelli ücretinin Temmuz ayındaki memur maaş katsayı artışından etkilenmemesi öngörülmüştü. Bu amaçla Milli Savunma Bakanlığı, mağduriyet yaratmamak ve karışıklığa neden olmamak için 31 bin lira olan bedelin 2020 Ocak ayına kadar sabitlenmesi için çalışma yapmıştı.

YENİ BEDEL 33 BİN LİRA OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Böylece her yıl tek bedelli rakamı belirlenmesi hedeflendi. Ancak rakam 33 bin lira olarak açıklandı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, bu değişikliğin arka planında iki Bakanlık arasındaki görüşmeler etkili oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasada bedelli askerlik ücretini katsayıya bağlayan açık hüküm olduğunu, ücreti sabitlemenin mümkün olmadığını, ücret sabitlenir Temmuz artışı bedele yansıtılmazsa aradaki farkın Milli Savunma Bakanlığı'na rücu ettirilebileceği bildirildi. Bu nedenle, bedelli rakamı Temmuz 2019'daki katsayı artışından etkilendi ve yeni bedel 33 bin lira olarak açıklandı.

BEDELLİ, YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY VEYA ER TERCİHİ

Düzenlemeye göre 2019'da askerlik yapmak isteyen ama hiç yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz tarihleri arasında yoklama yaptıracak. Ayrıca bedelli, yedek subay, yedek astsubay veya er olarak askerlik yapma tercihini belirtecek.

BAKAYA VE YOKLAMA KAÇAKLARINA BİR DEFAYA MAHSUS...

26 Haziran tarihi itibarıyla yoklama kaçağı ve bakaya olanlara bir defaya mahsus kurasız bedelli hakkı tanındı. Bu kapsamda olan yaklaşık 460 bin yükümlü, 1 Kasım 2019 tarihine kadar ücreti yatırmaları halinde kuraya girmeden bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek.

YASADA KONTENJAN YA DA KİŞİ SINIRINA DAİR BİR MADDE YOK

Yeni düzenlemeye göre askerlik çağına gelmiş, yoklamasını yaptırmış ve tecilli olan tüm yükümlüler, bedelli için başvurabilecek. Söz konusu yükümlüler, bedelli ödemelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapacak. Yasanın Meclis'teki görüşmeleri sırasında bedelli için 145 bin kişilik kontenjan ayrılacağı belirtilmişti. Ancak yasanın içinde kontenjan ya da kişi sınırı uygulanacağına dair bir madde yok... Bedelli asker kontenjanını TSK'nın ihtiyaçlarını gözeterek Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği ifade ediliyor.

ASKERLİĞİNİ ERTELEME KOŞULLARINI YİTİRENLER NE OLACAK?

Kontenjan belirlenir ve başvuru sayısı kontenjanın üstünde olursa 2020 yılı Ocak ayında kura çekilecek. Kurada çıkanlar askerliğini bedelli olarak yapacak. Peki kurada çıkmayanların önceden yatırmış oldukları ücret ne olacak? Bu kişilerin askerliği tecil koşulları bir sonraki kuraya kadar devam ediyorsa, yatırdıkları parayla tekrar bedelli kurasına girebilecekler. Askerliğini erteleme koşullarını yitirenler ise yeniden kuraya giremeyecek. Bedelli için yatırdıkları ücret de talepleri halinde geri ödenecek. Ancak yasada bedelli ücretin ne zaman ve nasıl iade edileceğine, bir sonraki kuranın tarihine ve yükümlüler yatırdıkları bedeli geri istemezlerse bir sonraki kurada o günün bedelli ücretine göre aradaki farkın tahsil edilip edilmeyeceğine dair net detaylar yok...

FAKÜLTE MEZUNLARI 2 YIL YÜKSEK LİSANSLILARA 1 YIL TECİL

Yeni sistem yürürlüğe girdikten sonra bakaya ve yoklama kaçağı durumuna düşeceklere, bedelli askerlik hakkı tanınmayacak. Peki askerlik kaç yaşına kadar tecil ettirilebilecek? Lise öğrencileri ve mezunları 22 yaşına kadar askerliği erteleyebilecek. Meslek ve teknik lise mezunları için ise yaş sınırı 25 olacak. Üniversite öğrencilerinin 28 yaşına kadar tecil hakkı bulunuyor. 28 yaşını doldurduğunda öğrenciliği devam ediyorsa okuluna ara verip, askerlik görevini yapacak. Dört yıllık fakülteden mezun olduktan sonra 2 yıl, yüksek lisansını tamamlayanların ise 1 yıl tecil hakkı olabilecek.