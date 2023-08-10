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        Haberler Gündem Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu? Hulusi Şahin biyografisi

        Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı ve vatandaşlarla paylaşıldı. Söz konusu kararname ile 57 yeni valinin ataması gerçekleştirildi ve Antalya'ya Hulusi Şahin atandı. İşte, yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu sorularının cevapları...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:19
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        • 1

          1971 Trabzon doğumlu yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Son olarak Malatya Valisi olarak görev yapan Vali Şahin'in hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik....

        • 2

          ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN KİMDİR?

          Hulusi Şahin daha önce Esenler Kaymakamlığı, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür. Son olarak ise 2022 yılında Malatya Valiliği görevine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan Resmi Gazete kararına göre ise Antalya’nın yeni Valisi olmuştur.

          1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

        • 3

          1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Çeşitli staj aşamalarını müteakip İngiltere’de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

          2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi’ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından “merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi. Ekim 2005’te yurda döndü.

        • 4

          2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.

          2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen ''Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward'' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı.

        • 5

          1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevinde bulundu. 07.11.2018 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Valisi olarak görev yapan Vali Hulusi ŞAHİN, Ayrıca 23.03.2020 - 18.05.2022 tarihleri arasında Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

          Vali Hulusi ŞAHİN 11.05.2022 tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanmıştır.

          İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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