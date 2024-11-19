Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar çıktı mı? Merkez Bankası’ndan 5 TL ve 50 TL banknot açıklaması

        Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar çıktı mı? Merkez Bankası'ndan 5 TL ve 50 TL banknot açıklaması

        Merkez Bankası'nın 5 TL ve 50 TL'lik banknotlar için düzenleme kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Şu anda kullanılan 5 TL ve 50 TL için değişikliğe gidildi. Merkez Bankası'nın açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı. İşte Merkez Bankası'ndan 5 TL ve 50 TL banknot açıklaması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 19.11.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TCMB E9 Emisyon Grubu VIII., 50 TL ve 5 TL olan banknotlardın yeni halinin bugünden itibaren tedavüle verildiğini açıkladı.

        • 2

          YENİ TERTİP 5 TL VE 50 TL BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRİYOR

          Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı.

          VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda ise Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenleme yapıldı.

        • 3

          Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

          "1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

          Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte;

          • 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a,
          • 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

          Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.

          Duyurulur."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Rize'de heyelan faciası: 1 ölü, 4 yaralı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Muazzez İlmiye Çığ son yolculuğuna uğurlandı
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Habertürk Anasayfa