Yeni 5 TL ve 50 TL banknotlar çıktı mı? Merkez Bankası'ndan 5 TL ve 50 TL banknot açıklaması

YENİ TERTİP 5 TL VE 50 TL BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRİYOR

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotlar piyasaya sürüldü. Merkez Bankası'nın açıklamasında banknotlarda yapılan imza değişiklikleri açıklandı.

VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte 50 TL banknotlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda ise Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenleme yapıldı.