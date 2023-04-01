Yengesini öldürdü! 'Taksirle ölüm ve takdir indirimi'yle 3 yıl 4 ay hapis ve tahliye!

DHA

Zonguldak'ta olay, geçen yıl 10 Eylül ayında Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Engin Tunçdemir (40) ile ağabeyi Ersin Tunçdemir (43) arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

TÜFEĞİ ALIP KARDEŞİNİN GELMESİNİ BEKLEDİ Engin ve eşi Derya Tunçdemir. DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma, işlettikleri kömür ocağı ve yer meselelerinin de dahil edilmesiyle büyüdü. Eve giren Ersin Tunçdemir, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi.

ARAYA GİREN YENGESİNİ VURDU Ersin Tunçdemir, takdir indirimiyle tahliye edildi. Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir (42), Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. İddiaya göre Ersin Tunçdemir'in elindeki tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir yaralandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Derya Tunçdemir kurtarılamadı. Tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında `kadına karşı kasten öldürme´ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 2´nci duruşmasına öldürülen Derya Tunçdemir´in anne ve babası, eşi Engin Tunçdemir ve sanık Ersin Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmaya katılmayan ve hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Derya Tunçdemir´in eşi Engin Tunçdemir ifadesinde, "Ağabeyimden şikayetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Derya´ya kıymaz o. Eşim tüfeği almak isteyince kazara patlamış olabilir. Tartıştığımız şeyler fındık kabuğunu bile doldurmaz. Ailelerimiz arasında bir husumet yoktur, hatta benim hovardalık olaylarım olduğunda Derya´ya ağabeyim ve eşi destek olmuştur, yanından ayrılmamıştır." dedi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMADAN" CEZA İSTENDİ Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın tüfeği kardeşi Engin Tunçdemir´e zarar vermek amaçlı aldığını, Derya Tunçdemir´e zarar verme isteğinin olmadığını, tüfeğin ölen kadının çekmeye çalışmasıyla ateş aldığının kabulü gerektiğini belirterek, sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi. "KIZIMI KASTEN ÖLDÜRMÜŞTÜR" Mütalaaya karşı söz verilen Derya Tunçdemir´in babası Fevzi Kaya "Kızımı kasten öldürmüştür. Kasten öldürmekten ceza alsın" dedi. Öldürülen kadının ailesinin avukatı, sanığın tüfeği tutuşuyla ilgili yalan söylediğini, tanığın ise yönlendirilerek ifade verdiğini öne sürdü. Kasten öldürme suçu için husumet aranmadığını ancak tartışmanın ardından eline dolu tüfek alan birinin niyetinin kasten öldürmek olduğunu söyleyen avukat mütalaaya katılmadıklarını belirtti. TAKDİRİ İNDİRİM, 3 YIL 4 AY CEZA ALDI TAHLİYE EDİLDİ Mahkeme heyeti, davanın kadına karşı kasten öldürme suçundan açılmış olsa da olayın `bilinçli taksirle ölüme neden olma´ suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi. Sanık hakkında suçun konusu, önem ve değeri gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak takdiri indirimi ile birlikte 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına, yurt dışı çıkış tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Derya Tunçdemir´in annesi kendini mahkeme salonunun önünde yerlere atarak feryat etti, adliye binası önünde de ağladı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş