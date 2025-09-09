Habertürk
        Yemen'den İsrail'e füze saldırısı | Dış Haberler

        Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den İsrail'e yönelik füze saldırısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 20:13 Güncelleme: 09.09.2025 - 22:13
        Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
        İsrail ordusu, Katar’daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıdan saatler sonra Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

        Ordudan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın güney bölgeleri ve Ölü Deniz yakınlarındaki bazı yerleşimlerde alarmların devreye girdiği bildirildi.

        Yemen'den atılan balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

        Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

        İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana Husilerin 81 balistik füze ve 35 İHA fırlattığını aktarıyor.

        Yazı Boyutu
