Yemen'deki koalisyon operasyonlarında 215 Husi öldürüldü

AA

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Marib'de 35, Batı Sahili'nde 3 operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Marib'deki operasyonlarda 200 Husi milisin öldüğü, 21 aracın imha edildiği, Batı Sahili bölgesinde ise 15 milisin hayatını kaybettiği belirtildi. Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA'nın haberine göre; ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.