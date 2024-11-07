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        Haberler Dünya Yemen'deki çatışmalardan kaynaklanan krizler ve iklim nedeniyle ekim ayında yaklaşık 18 bin kişi yerinden edildi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Yemen'de ekim ayında yaklaşık 18 bin kişi yerinden edildi

        Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), ekim ayında Yemen'deki çatışmalardan kaynaklanan krizler ve iklim nedeniyle ülke içinde yaklaşık 18 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:26
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        Ekim ayında yaklaşık 18 bin kişi yerinden edildi
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        UNFPA'nın Yemen ofisi, konuya ilişkin bir rapor yayınladı.

        Raporda, Yemen'de Ekim 2024'te çıkan çatışmalar ve iklimden kaynaklanan krizlerin 17 bin 633 kişinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

        BM raporunda, UNFPA liderliğindeki hızlı müdahale mekanizmasının, ekim ayı boyunca 17 bin 458 kişiye acil hayat kurtarıcı yardım sağladığı dile getirildi.

        Raporda, bu yardımların, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu ortaklığıyla yapıldığı kaydedildi.

        Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

        Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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