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        Haberler Dünya Yemen'de ABD füzesinin isabet ettiği binada 68 Afrikalı göçmen öldü | Dış Haberler

        Yemen'de ABD füzesinin isabet ettiği binada 68 Afrikalı göçmen öldü

        ABD ordusunun Yemen'in Saada şehrinde bulunan Afrikalı göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezine düzenlediği saldırıda 68 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:16
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        ABD füzesi Yemen'de göçmen merkezini vurdu
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarından atılan bir füzenin Saada kentinde Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine isabet ettiği belirtildi.

        Söz konusu binadan 68 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 30 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

        Sivil savunma ve Yemen Kızılayı ekiplerinin binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

        Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

        Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin yaralandığı kaydedildi.

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