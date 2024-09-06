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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 6 Eylül 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 150 bin TL para ödülünü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 6 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali her hafta olduğu gibi cuma akşamı izleyici ile buluştu. Yemekteyiz yarışmacıları 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için bir hafta boyunca kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 6 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:00
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        • 1

          'Yemekteyiz'de birinci kim oldu?' sorusu hafta finalinin ardından cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Pazartesi gününden hafta finaline kadar 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alıyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de en çok puanı toplayarak haftanın birincisi olan ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi yarışmacı...

        • 2

          YEMEKTEYİZ BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finalinde oy dağılımı belli oldu.

          Haftanın sonuncusu 23 puanla Azad Bey 23oldu.

          Haftanın dördüncüsü 27 puan puanla Birsel Hanım oldu.

        • 3

          Haftanın üçüncüsü 29 puan alan Ezgi Hanım oldu.

          Haftanın birincisi ise iki isim oldu. Rüştü Bey ve Yazgül Hanım toplamda 30 puan alarak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi seçildi. Böylece iki yarışmacı 150 bin TL'yi paylaştı.

        • 4

          YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.

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