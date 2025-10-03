Habertürk
        Yemekteyiz kim kazandı? 3 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 3 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli oluyor. Gün sonunda yapılan puan durumu değerlendirmesi sonrası yarışmacılar arasından birinci çıkan isim açıklanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'nin sahibi Kadriye Kara, Berivan Yavuz, Bülent Kadayıfçı, Arif Karaboğa, Fatma Koş arasından seçilecek. Peki, 3 ekim Yemekteyiz kim kazandı?

        Giriş: 03.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:50
        • 1

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı bugün açıklanıyor. Beş farklı yarışmacının ev sahipliğinde gerçekleşen yarışmada, mutfak yetenekleri ve yaratıcılığıyla öne çıkan isimler merak ediliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 3 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        • 2

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

          Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 200 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı bugün belli olacak.

        • 3

          ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

          Kadriye Kara

          Berivan Yavuz

          Bülent Kadayıfçı

          Arif Karaboğa

          Fatma Koş

        Habertürk Anasayfa