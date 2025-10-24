Yemekteyiz kim kazandı? 24 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim haftanın finalinde belli olacak. En yüksek puanı alan yarışmacı 200 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Dilan,Safiye,Asil,Korhan ve Ergül arasından sadece bir kişi birinci olacak. Peki 24 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödülü kim aldı?
Yemekteyiz birincisi bugün belli olacak. Yarışmacıların ve Zuhal Topal'ın oylarıyla 200 bin TL'yi kazanan netleşecek. Bu hafta Dilan Akçelik, Safiye İşeri, Asil Arabacıoğlu, Korhan Songelen, Ergül Gümüşay yarışıyor. İşte, 24 Ekim Yemekteyiz birincisi ve puan durumu bilgisi
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi puan durumu açıklanınca belli olacak.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Dilan Akçelik
Safiye İşeri
Asil Arabacıoğlu
Korhan Songelen
Ergül Gümüşay
