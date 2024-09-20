Yemekteyiz kim kazandı? 20 Eylül 2024 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal’ın sunduğu yemek yarışması programında, her yarışmacı kendi gününde en lezzetli menüyü hazırlamak için ter döküyor. Haftanın finalinde ise bir isim 150 bin TL’lik büyük ödülü almaya hak kazanıyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve haftanın puan durumu…