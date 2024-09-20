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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 20 Eylül 2024 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 20 Eylül 2024 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finali ile ekranlara geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Haftanın finalinde en yüksek puana sahip olan isim, 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:21
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        • 1

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Zuhal Topal’ın sunduğu yemek yarışması programında, her yarışmacı kendi gününde en lezzetli menüyü hazırlamak için ter döküyor. Haftanın finalinde ise bir isim 150 bin TL’lik büyük ödülü almaya hak kazanıyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2024 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve haftanın puan durumu…

        • 2

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARDA!

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 20 Eylül 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

          Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

        • 3

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

          20 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Haftanın kazananı akşam saatlerinde netlik kazanacak.

          Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı, 150.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.

        • 4

          BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

          1. gün yarışmacısı: Havva Hanım

          2. gün yarışmacısı: Yasemin Hanım

          3. gün yarışmacısı: Cansu Hanım

          4. gün yarışmacısı: Doğan Bey

          5. gün yarışmacısı: Armağan Bey

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