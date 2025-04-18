Yemekteyiz kim kazandı? 18 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?

Yemekteyiz birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 18 Nisan 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oluyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılacak. İşte Yemekteyiz birincisi