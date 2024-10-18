Yemekteyiz kim kazandı? 18 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Yemekteyiz haftanın kazanında yüksek puanları toplayan yarışmacı birinci oluyor. Beş yarışmacıdan sadece biri birinci olurken büyük ödülüde kazanmış olarak haftayı kapatıyor. Peki, 18 Ekim 2024 Yemekteyiz kim kazandı, Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu, puan durumu nasıl?