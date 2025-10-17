Yemekteyiz birincisi puan durumuna göre belli oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 17 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi açıklandı. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ekim 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 200 bin TL’lik ödülü kim aldı?