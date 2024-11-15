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        Haberler Bilgi Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? 15 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 15 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?

        Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 15 Kasım akşamı bir final heyecanı daha yaşanıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazanacak. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 12:20
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        • 1

          Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 15 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz kazanan ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR

          Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 15 Kasım 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

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