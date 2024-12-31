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        Haberler Bilgi Ekonomi YEMEK ÜCRETİ 2025 SON DAKİKA: Yemek parası tutarı belli oldu! 2025 Günlük yemek ücreti ne kadar oldu, kaç TL?

        2025 Yemek ücreti belli oldu! 2025 Günlük yemek parası tutarı ne kadar, kaç TL oldu?

        2025 Yemek ücreti gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Yeni yılda çalışanlara verilecek yemek parasının ne kadar olacağı merak konusuydu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlar doğrultusunda, 2025 yılında ödenecek günlük yemek parası tutarı belli oldu. Böylece ''2025 Günlük yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:12
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        • 1

          2025 Yemek ücreti ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yeni yılda çalışanlara verilecek olan günlük yemek parası tutarı merak ediliyor. 2025 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil olarak yeniden belirlendi. 2024 yılında 187 lira olan yemek ücreti yüzde 41.18 arttı. Bu noktada günlük yemek parası alan milyonlarca çalışan, ''2025 Yemek ücreti ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

        • 2

          2025 YEMEK ÜCRETİ BELLİ OLDU! GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          2025 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil olarak yeniden belirlendi. 2024 yılında 187 lira olan yemek ücreti yüzde 41.18 arttı.

          Türkiye'de çalışanlara verilecek olan günlük yemek ücreti 240 lira oldu. Yüzde 10 KDV dahil minimum ödenmesi gereken yemek ücreti ise 264 lira olarak belirlendi.

          Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

        • 3

          2024'TE GÜNLÜK YEMEK 187 LİRAYDI

          2024 yılında KDV dahil 187 TL olan günlük yemek bedelinde gelir vergisi istisna tutarı, 30 Aralık 2024 tarihli 32768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 329 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2025 yılı için önceki seneye göre yüzde 41,18 artış yapılmış oldu.

        • 4

          ÜST LİMİT

          Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.

        • 5

          ÇALIŞANLAR NASIL FAYDALANACAK?

          Çalışanlara genel olarak yemek kartı uygulaması olarak ödemeler yapılıyor. Aylık bazda değil çalışılan gün bazında ödemeler yemek kartlarına yansıtılıyor.

          Bazı şirketler personellerine daha yüksek yemek ücreti yatırıyor. Bazı bölgelerde de yemek ücretlerinin yüksek olmasından dolayı daha fazla yemek ücreti yatırılabiliyor.

        • 6
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