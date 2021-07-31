"ONU GÖRÜNCE KENDİMDEN GEÇTİM"

Sakinleştikten sonra olayın detaylarını anlatan Yelişmen, şunları söylemişti:

Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken, o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan... Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla...