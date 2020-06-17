Yekta Saraç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hakkında merak edilenler haberimizde...



YEKTA SARAÇ KİMDİR?

Yekta Saraç, (d. 21 Mart 1963, İstanbul),Türk akademisyen, bilim insanı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 1987'de yüksek lisans programından mezun oldu ve 1991'de "Doktor" unvanını aldıktan sonra, 1992’de yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 1994'te doçent unvanını aldı ve 1995 yılında da doçentlik kadrosuna atandı. 2000 yılında profesör olmuştur. Biri ileri diğeri orta seviyede olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir.

2005'te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bu seçim onaylanmıştır. 19 Ekim 2009'da yine Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiştir ve bu seçimi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onaylamış ayrıca 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyesi olmuştur. 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren YÖK Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiştir. 6 Kasım 2014 tarihinde Gökhan Çetinsaya'nın Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanmasının ardından 11 Kasım 2014 tarihinde YÖK başkanlığına getirilmiştir.[1]