Malatya'da iki genç iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada sopa ile darp ederek öldürdü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aralarında aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürülen T.K., İ.K. traktörle seyir halinde olan amcaları Ümit Kartal'ı (50) Kadiruşağı Mahallesi girişinde araçla önünü kesti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki genç, amcaları Ümit Kartal'ı sopalarla feci şekilde darp etti.

Sopa darbeleri ile ağır yaralanan Ümit Kartal çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kartal, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ümit Kartal'ın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede önlem aldı.

Kartal'ı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.