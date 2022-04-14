Yönetmen koltuğunda Tommy Wirkola'nın oturduğu 2017 yapımı bilimkurgu gerilim filmi Yedinci Hayat bu gece Star TV'de ekrana geliyor. İlk defa 6 Ağustos 2017'de Locarno Uluslararası Film Festivali'nde beyaz perdeye çıkan Yedinci Hayat filmi sinema dünyasında Noomi Rapace'in canlandırdığı yedi farklı karakterle ün yapğmıştır. İşte Yedinci Hayat filmi konusu ve oyuncuları

YEDİNCİ HAYAT OYUNCULARI

Noomi Rapace (The Settman Siblings),

Willem Dafoe (Terrence Settman),

Glenn Close (Nicolette Cayman)

Marwan Kenzari

Christian Rubeck

Pål Sverre Hagen

Tomiwa Edun

Cassie Clare

YEDİNCİ HAYAT KONUSU

Dünyanın nüfus artışı sebebiyle yeni bir yasa getirilmiştir ve aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabilecektir. Ancak birbirinin birebir aynı olan yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir saklambaç oynamaktadır. Göze batmamak adına hepsi sanki tek bir kişiymiş gibi davranmaktadırlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günüyle adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün düzeni yıkacaktır...