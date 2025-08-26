Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yediklerinizi değiştirerek stresi azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte stresi yatıştıran besinler

        Yediklerinizi değiştirerek stresi azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte stresi yatıştıran besinler

        Günlük yaşamın koşuşturması, iş baskısı ve özel hayatımızda yaşadığımız zorluklar artık stressiz bir hayat yaşamamızı imkansız hale getiriyor. Ama beslenme düzenimizde yapacağımız bazı değişiklikler stresle başa çıkmanın yolunu kolaylaştırabilir. İşte stresle mücadelede yardımcı olabilecek bazı besinler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte stresi yatıştıran besinler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çağımız stres çağı. Artık yaşadığımız psikolojik rahatsızlıkların değil fiziksel rahatsızlıkların bile çoğu stresle doğrudan ilişkili. Stresle başa çıkmak için yediğiniz besinleri de gözden geçirmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Stres seviyenizi yatıştırmak için başvuracağınız bazı besinleri sizin için derledik...

        Avokado: Sağlıklı yağlar ve potasyum açısından oldukça zengin olan avokado içerdiği zengin potasyum sayesinde stres hormonlarınızın dengelenmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı yağların beyin fonksiyonlarının sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğundan artık haberdarız. Unutmayın, beyin fonksiyonlarınız ne kadar iyi olursa ruh haliniz o kadar hızlı iyileşir.

        REKLAM

        Sağlıklı yağlar açısından zengin balıklar (Soman, sardalya, uskumru): Aynı avokadoda olduğu gibi Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıklarda da beyin sağlığı için önemli bir kaynaktır. Omega-3 yağ asitleri, sadece stresi yatıştırmak ve depresif duygu durumunu kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı da azaltmaya yarar.

        REKLAM

        Bitter Çikolata: Magnezyumun duygu durumumuz üzerindeki sakinleştirici etkisine en güzel örneklerden biri de bitter çikolatadır desek yeri var. Bitter çikolatanın özelliği, içeriğindeki yüksek flavonoidler ve magnezyumdan kaynaklanıyor. Bu mineraller stres hormonlarını azaltmaya yadım ettiği gibi mutlu hissetmeyi de kolaylaştırır.

        Yeşil Sebzeler (Ispanak, Brokoli, Kara Lahana): Yeşil sebzelerin stres yönetimi üzerindeki olumlu etkisi de bitter çikolata ile aynı temelden besleniyor: Magnezyum. Yeşil sebzeler içerdiği magnezyum ve folat sayesinde kas gerginliğini azaltıp ve sinir sistemini sakinleştirme konusunda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Folatın ise depresyon ihtimalini yatıştırmakta faydası bulunuyor.

        REKLAM

        Kuruyemişler (Badem, Ceviz, Fındık): Sağlıklı yağlar vücudumuzun en büyük dostlarından biri, bunu bu yazıdan sonra iyice anlayacağız. Çünkü sağlıklı yağlar açısından zengin olan kuruyemişler de (badem, ceviz, fındık gibi) yüksek protein ve lif içermesinin de yardımıyla kan şekerini dengede tutar. Dengeli bir kan şekeri dengeli bir ruh haliyle birlikte ilerler.

        Yaban Mersini: Tatlılarımızın ve yaz kokteyllerimizin vazgeçilmez meyvesi yaban mersini sadece antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla değil stresi yatıştırmasıyla da ünlüdür. Aslında bu iki görevi birlikte götürüyor çünkü antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri kontrol etmekle görevli. Yani iltihaplanma azalınca genel sağlık da iyileşiyor.

        REKLAM

        Fermente süt ürünleri: Fermente süt ürünlerinin içerdiği probiyotikler bağırsak sağlığımızın iyileşmesine yardım eder. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi stres seviyesinin yönetilmesi üzerinde faydalı bir etki yaratır.

        Yeşil Çay: Yeşil çay, hem içerdiği kafein sayesinde zihnimizi uyarır hem de içerdiği L-theanine adlı amino asit sayesinde zihinsel rahatlamayı kolaylaştırarak stresle baş etmeyi sağlar. Yeşil çayın sakinleştirici etkisi göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir.

        Tatlı Patates: Kompleks karbonhidratların da stresi yatıştırma açısından gözle görülür bir etkisinden bahsedilir. Tatlı patates, kompleks karbonhidratlar açısından oldukça iyi bir seçenektir. Hem yüksek lif yapısıyla dikkat çeker hem de serotonin üretimini artırarak ruh sağlığını iyileştirmeye yardım eder.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Habertürk Anasayfa