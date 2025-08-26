Yediklerinizi değiştirerek stresi azaltabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte stresi yatıştıran besinler

Çağımız stres çağı. Artık yaşadığımız psikolojik rahatsızlıkların değil fiziksel rahatsızlıkların bile çoğu stresle doğrudan ilişkili. Stresle başa çıkmak için yediğiniz besinleri de gözden geçirmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Stres seviyenizi yatıştırmak için başvuracağınız bazı besinleri sizin için derledik...

Avokado: Sağlıklı yağlar ve potasyum açısından oldukça zengin olan avokado içerdiği zengin potasyum sayesinde stres hormonlarınızın dengelenmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı yağların beyin fonksiyonlarının sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğundan artık haberdarız. Unutmayın, beyin fonksiyonlarınız ne kadar iyi olursa ruh haliniz o kadar hızlı iyileşir.

Sağlıklı yağlar açısından zengin balıklar (Soman, sardalya, uskumru): Aynı avokadoda olduğu gibi Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balıklarda da beyin sağlığı için önemli bir kaynaktır. Omega-3 yağ asitleri, sadece stresi yatıştırmak ve depresif duygu durumunu kontrol etmekle kalmaz aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı da azaltmaya yarar.

Bitter Çikolata: Magnezyumun duygu durumumuz üzerindeki sakinleştirici etkisine en güzel örneklerden biri de bitter çikolatadır desek yeri var. Bitter çikolatanın özelliği, içeriğindeki yüksek flavonoidler ve magnezyumdan kaynaklanıyor. Bu mineraller stres hormonlarını azaltmaya yadım ettiği gibi mutlu hissetmeyi de kolaylaştırır.

Yeşil Sebzeler (Ispanak, Brokoli, Kara Lahana): Yeşil sebzelerin stres yönetimi üzerindeki olumlu etkisi de bitter çikolata ile aynı temelden besleniyor: Magnezyum. Yeşil sebzeler içerdiği magnezyum ve folat sayesinde kas gerginliğini azaltıp ve sinir sistemini sakinleştirme konusunda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Folatın ise depresyon ihtimalini yatıştırmakta faydası bulunuyor.

Kuruyemişler (Badem, Ceviz, Fındık): Sağlıklı yağlar vücudumuzun en büyük dostlarından biri, bunu bu yazıdan sonra iyice anlayacağız. Çünkü sağlıklı yağlar açısından zengin olan kuruyemişler de (badem, ceviz, fındık gibi) yüksek protein ve lif içermesinin de yardımıyla kan şekerini dengede tutar. Dengeli bir kan şekeri dengeli bir ruh haliyle birlikte ilerler.

Yaban Mersini: Tatlılarımızın ve yaz kokteyllerimizin vazgeçilmez meyvesi yaban mersini sadece antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla değil stresi yatıştırmasıyla da ünlüdür. Aslında bu iki görevi birlikte götürüyor çünkü antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri kontrol etmekle görevli. Yani iltihaplanma azalınca genel sağlık da iyileşiyor.

Fermente süt ürünleri: Fermente süt ürünlerinin içerdiği probiyotikler bağırsak sağlığımızın iyileşmesine yardım eder. Düzenli çalışan bir sindirim sistemi stres seviyesinin yönetilmesi üzerinde faydalı bir etki yaratır.

Yeşil Çay: Yeşil çay, hem içerdiği kafein sayesinde zihnimizi uyarır hem de içerdiği L-theanine adlı amino asit sayesinde zihinsel rahatlamayı kolaylaştırarak stresle baş etmeyi sağlar. Yeşil çayın sakinleştirici etkisi göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir.

Tatlı Patates: Kompleks karbonhidratların da stresi yatıştırma açısından gözle görülür bir etkisinden bahsedilir. Tatlı patates, kompleks karbonhidratlar açısından oldukça iyi bir seçenektir. Hem yüksek lif yapısıyla dikkat çeker hem de serotonin üretimini artırarak ruh sağlığını iyileştirmeye yardım eder.