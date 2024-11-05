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        Haberler Yaşam Yedigöller sonbahar renklerine büründü

        Yedigöller sonbahar renklerine büründü

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, büründüğü sonbahar renkleriyle doğa tutkunlarını ve ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:29
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          Bolu merkezine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, sonbahar renklerine büründü.

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          Ağırlıklı olarak sarı ve kahverengi tonların hakim olduğu milli park, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarına ev sahipliği yapıyor.

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          Adını bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgölden oluşan 7 gölden alan milli parkı ziyaret edenler, adeta sonbaharın güzelliğini keşfe çıkıyor.

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          Milli parkta eşsiz doğa manzarası eşliğinde yürüyüş yapan doğa sever ve ziyaretçiler, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller'de tatil günlerinde doğa ile iç içe zaman geçirerek güzel anlar yaşıyor.

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