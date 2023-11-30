Yedi Uyuyanlar ve Zeus mağaraları turizme katkı sağlıyor

Yani Efes'in hemen yanında yer alıyor olması, Efes'in ziyaretçi sayısının çok olması, aynı zamanda inanç gereği yani hem Müslümanlık hem Hristiyanlık hem de diğer inançlarda alanın kutsiyetinden kaynaklı oldukça yoğun ziyaretçi potansiyeli var."