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        Haberler Bilgi Yaşam YDUS tercihleri başladı! Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025 ile YDUS tercihleri nasıl yapılır?

        YDUS tercihleri başladı! ÖSYM ile YDUS tercihleri nasıl yapılır?

        Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı YDUS tercihleri başladı. Tercih ekranı açıldı ve öğrenciler ÖSYM ekranı üzerinden tercihlerini yapabilir. Yerleştirme işleminde, 2024-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. İşte YDUS tercih yapma ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:58
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          ÖSYM’den gelen duyuru üzerine YDUS tercihleri başladı. İşte YDUS tercih işlemleri

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          YDUS TERCİHLERİ BAŞLADI!

          ÖSYM DUYURDU

          2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 25 Şubat - 03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 03 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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          Yerleştirme işleminde, 2024-YDUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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