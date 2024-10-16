YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2024 YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte YDUS ek yerleştirme sonuçları
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YDUS ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
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YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2024-YDUS 1.Dönem (1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları
2024-YDUS 1.Dönem (1. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
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