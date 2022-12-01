4. E- YDS 2023/6 İngilizce
Sınav tarihi: 10.06.2023
Başvuru tarihi: 23.05.2023-01.06.2023
Sonuçların açıklanması: 10.06.2023
5. E-YDS 2023/8 İngilizce
Sınav tarihi: 08.07.2023
Başvuru tarihi: 13.06.2023-22.06.2023
Sonuçların açıklanması: 08.07.2023
6. E-YDS 2023/9 İngilizce
Sınav tarihi: 09.09.2023
Başvuru tarihi: 22.08.2023-31.08.2023
Sonuçların açıklanması: 09.09.2023
7. E-YDS 2023/10 İngilizce
Sınav tarihi: 11.11.2023
Başvuru tarihi: 24.10.2023-02.11.2023
Sonuçların açıklanması:11.11.2023
8. E-YDS 203/11 İngilizce
Sınav tarihi: 02.12.2023
Başvuru tarihleri: 14.11.2023-23.11.2023
Sonuçların açıklanması: 02.12.2023