ÖSYM tarafından 2023 yılının yeni sınav takvimi adaylara duyuruldu. İngilizce yabancı dil seviye sınavına girmek isteyen adayların tercih ettiği YÖKDİL ve YDS sınav tarihleri belli oldu.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİME GÖRE YDS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS sınavı yılda iki kez yüz yüze gerçekleştiriyor. Bunun haricinde sınava İngilizce dil üzerinden girecek adaylar için yılda 8 kere elektronik e-YDS sınavı yapılmaktır.