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YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak 2023? Başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, sınav takvimi belli oldu mu?

YDS ve YÖKDİL ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM’nin 2023 sınav takvimini açıklamasıyla beraber adaylar yeni yılda YDS ve YÖKDİL sınavlarının hangi tarihler arasında yapılacağını sorgulamaya başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve YÖKDİL katılacak adaylar aldıkları puanlar ile yüksek lisansa başvurabilecek veya seviyelerini yükseltebilecekler. İşte 2023 YÖKDİL ve YDS sınav tarihleri…

Giriş: 01.12.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM tarafından 2023 yılının yeni sınav takvimi adaylara duyuruldu. İngilizce yabancı dil seviye sınavına girmek isteyen adayların tercih ettiği YÖKDİL ve YDS sınav tarihleri belli oldu.

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİME GÖRE YDS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    YDS sınavı yılda iki kez yüz yüze gerçekleştiriyor. Bunun haricinde sınava İngilizce dil üzerinden girecek adaylar için yılda 8 kere elektronik e-YDS sınavı yapılmaktır.

  • YÜZ YÜZE YAPILACAK YDS SINAV TARİHLERİ

    1. 2023-YDS/1

    Sınav tarihi: 09.04.2023

    Başvuru tarihleri:15.02.2023 -27.02.2023

    Geç başvuru tarihi: 08.03.2023

    Sonuçların açıklanması: 04.05.2023

    2. 2023-YDS/2

    Sınav tarihi: 22.10.2023

    Başvuru tarihi: 01.09.2023 -11.09.2023

    Geç başvuru tarihi: 20.09.2023

    Sonuçların açıklanması: 07.11.2023

  • E-YDS İNGİLİZCE SINAV TARİHLERİ

    1. E-YDS 2023/1 İngilizce

    Sınav tarihi: 28.01.2023

    Başvuru tarihleri: 10.01.2023 – 19.01.2023

    Sonuç açıklanması: 28.01 2023

    2. E-YDS 2023/2 İngilizce

    Sınav tarihi: 18.02.2023

    Başvuru tarihi: 31.01.2023 – 09.02.2023

    Sonuç açıklanması: 18.02.2023

    3. E-YDS 2023/3 İngilizce

    Sınav tarihi: 18.03.2023

    Başvuru tarihi: 28.02.2023- 09.03.2023

    Sonuç açıklanması: 18.03.2023

  • 4.  E- YDS 2023/6 İngilizce

    Sınav tarihi: 10.06.2023

    Başvuru tarihi: 23.05.2023-01.06.2023

    Sonuçların açıklanması: 10.06.2023

    5. E-YDS 2023/8 İngilizce

    Sınav tarihi: 08.07.2023

    Başvuru tarihi: 13.06.2023-22.06.2023

    Sonuçların açıklanması: 08.07.2023

    6. E-YDS 2023/9 İngilizce

    Sınav tarihi: 09.09.2023

    Başvuru tarihi: 22.08.2023-31.08.2023

    Sonuçların açıklanması: 09.09.2023

    7. E-YDS 2023/10 İngilizce

    Sınav tarihi: 11.11.2023

    Başvuru tarihi: 24.10.2023-02.11.2023

    Sonuçların açıklanması:11.11.2023

    8. E-YDS 203/11 İngilizce

    Sınav tarihi: 02.12.2023

    Başvuru tarihleri: 14.11.2023-23.11.2023

    Sonuçların açıklanması: 02.12.2023

  • 2023 YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    YÖKDİL sınavı yılda iki kez yüz yüze yapılıyor. Elektronik e-YÖKDİL sınavı ise yılda bir kez yapılıyor ve sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri olarak 3 kategoriye ayrılıyor.

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