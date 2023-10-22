YDS soru ve cevapları araştırması sıklaştı. 22 Ekim'de düzenlenen YDS soruları ve cevap anahtarı adayların gündeminde. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları "www.osym.gov.tr" adresi üzerinden açıklandı. Peki, YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte, detaylar...