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        Haberler Bilgi Yaşam YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

        YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

        YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) 3 Kasım Pazar günü düzenlendi. Söz konusu sınava katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu kapsamda yanıtı araştırılan ''2024 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu ÖSYM kılavuzu ile yanıt buldu. İşte 2024 YDS/2 sonuçları açıklanma tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:07
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        • 1

          Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adayların dil seviyesini belgelemek için ihtiyaç duyduğu sınav, 3 Kasım’da gerçekleştirildi. ÖSYM kılavuzu ile YDS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, 2024 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

        • 2

          YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzu ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

          Buna göre YDS/2 sonuçları, 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak.

        • 3

          2024 YDS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          YDS/2 sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

          YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

          ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.

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