Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan Yabancı Dil Sınavı (YDS),ülkemizde her yıl Eylül ve Nisan ayları içerisinde yapılmaktadır. 80 sorunun sorulduğu YDS’nin süresi 150 dakika dakikadır ve çoktan seçmeli test soruları sorulmaktadır. İşte YDS'ye dair tüm detaylar...

YDS NEDİR? / E-YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır.

YDS İLE E-YDS ARASINDA FARK VAR MIDIR?

YDS ile e-YDS arasındaki tek fark; e-YDS'nin bilgisayar üzerinden yapılmasıdır. Sınav soruları, sınav süresi, sonuçların geçerlilik durumu vs. gibi tüm konularda her iki sınav da tamamen aynıdır.

YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu sınava; KPSS lise adayları, KPSS önlisans adayları, üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar, KPSS lisans adayları, KPSS A grubu adayları, kamu personelleri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi olmak isteyenler, doktora adayları, doçent adayları, sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler, yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler başvurabilirler.

YDS PUANI NERELERDE KULLANILIR?