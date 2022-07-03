Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Yazmin Oukhellou Bodrum'da kaza yaptı

İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı

03.07.2022 - 21:16 | Güncelleme: ABONE OL
Yazmin Oukhellou Bodrum'da kaza yaptı
İHA

Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean’in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: İHA

İNGİLİZ OYUNCU AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR

Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou’nun İngiltere’de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi.

Yazmin Oukhellou’nun tedavisi hastanede sürüyor. Jake Mclean’in İngiltere’de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yolcu almaya gidiyordu! Alevlere teslim oldu
Yolcu almaya gidiyordu! Alevlere teslim oldu
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki
Bakan Koca'dan ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki
Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti kazandı
Dodurga'da belediye başkanlığını AK Parti kazandı
Konya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Konya'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.