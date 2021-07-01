Yazlık mimarisinde 5 trend

Havaların ısınmasıyla yazlık mekanlara ilgi de arttı. Peki yazlık mimarisindeki trendler neler? Yazlık yaptırırken ya da satın alırken insanlar ne gibi taleplerde bulunuyor? İşte yanıtı
Sıcak havaların başlaması ve deniz sezonunun açılmasıyla yazlık mekanlara olan ilgi de arttı. Şehrin stresinden ve yoğunluğundan sıkılanlar daha sakin ve ferah bir yaşam için yazlıklara kaçıyor. Özellikle yaz mevsiminin büyük bölümünün geçirildiği yazlıklarda, doğal konumun yanı sıra mimari de büyük önem taşıyor.
Peki yazlık mimarisindeki trendler neler? Yazlık yaptırırken ya da satın alırken insanlar ne gibi taleplerde bulunuyor? Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu, yazlık mimarisindeki 5 trendi şöyle açıkladı:
MODERN VE MİNİMAL MİMARİ
Yazlık mimarisinde abartıdan uzak, modern ve minimal çizgiler tercih ediliyor. Arazi şartları uygunsa tek katlı ve yatay mimari bugün oldukça revaçta. Bireyler, tüm ihtiyaçlarını karşılayan, keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanına sahip olmak istiyorlar.
KİŞİYE ÖZEL, İZOLE YAŞAM ALANLARI
Yazlıklarda amaç şehir stresinden, yoğunluğundan uzak kişiye özel ve izole bir yaşam. Pandeminin de tetiklemesiyle yazlık mekanlara olan talep epey arttı. Bireyler ailesi ile kaliteli zaman geçirebileceği yeşil alanı çok olan, kendine ait havuzu olan bir mekan yaratmak istiyorlar.
DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ
Yazlık mekanlarda havalandırma sistemi büyük önem taşıyor. Özellikle mimari yöntemlerle havadar mekanlar yaratmak mümkün. Yüksek tavanlar, pencere sistemleri bu havalandırma sistemini sağlamak için günümüzde çok tercih ediliyor. İnsanlar klima, vantilatör vs. kullanmak yerine doğal bir ferahlık istiyorlar.
DOĞAL MALZEMELER REVAÇTA
Minimal ve modern mimari çizgilerin yanı sıra yazlıklarda kullanılan malzemelerde de doğallığa bir talep söz konusu. Sentetiklikten uzak, ahşap ve doğal taş gibi malzemeler özellikle tercih ediliyor. Bu malzemeler yazlık mekanlarda dekoratif şıklığı da tamamlıyor.
GÜVENLİK
Güvenlik konusu yaşam alanlarında en önemli konuların başında geliyor. Eğer yazlık yapı kalabalıktan uzak tek başına bir villa ise kamera sistemi, alarm sistemi gibi önlemler tercih ediliyor. Fakat 5-6 villa ve üzeri bir site ise özel güvenlik elemanları ile güvenlik sağlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!