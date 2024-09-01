Yazın son günlerinde bu besinleri değerlendirmeye öncelik verin: Sağlık deposu 6 süper yeşil besin!

SALATALIK

Su oranı yüksektir. Vücudun kaybettiği suyun geri kazanılmasında çok etkilidir. Kabuğunda fazlasıyla lif bulunur bu da sindirim organlarını rahatlatır. Bu da tokluk hissini artırır. Su kaybının fazla olduğu yaz aylarının vazgeçilmezidir. İçerisinde magnezyum, potasyum, sodyum, kalsiyum gibi mikro mineraller vardır.